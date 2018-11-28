ننشر مباريات الخميس في القسم الثاني بالصعيد
تشهد المجموعة الاولى من منافسات دوري القسم الثاني التي تضم أندية الصعيد إقامة سبعة مباريات في الثانية والنصف من عصر الخميس .
ومن المقرر أن يلتقي نادى بنى سويف المتصدر بقيادة محمد يوسف برصيد 22 نقطة مع فريق الفيوم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة بركات ابراهيم برصيد12 نقطة.
ويلعب أسوان الوصيف برصيد 20 نقطة بقيادة مجدى عبد العاطي مع التعدين الثالث برصيد 18 نقطة.
وعلى ملعب مركز شباب ناصر ملوي، يخوض فريق الوليديه قبل الاخير بقيادة عمر حلمي صاحب الـ 4 نقاط مواجهة صعبة مع المنيا الرابع بقيادة خالد القماش برصيد 16 نقطة.
ويواجة فريق شباب ناصر ملوي الاخير بقيادة الشرقاوي محمد برصيد ثلاث نقاط نظيرة فريق ديروط خامس المجموعة بقيادة عماد سمير برصيد 15 نقطة.
وعلى ملعب اللاعلاميين، يواجه فريق الإعلاميين السابع بقيادة جميل حلمي برصيد 14 نقطة نظيرة فريق تليفونات بني سويف السادس بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 14 نقطة.
ويخوض الالمونيوم الثامن برصيد 13 نقطة بقيادة أشرف عرب لقاء هام مع التحرير بقيادة محمد عبد الله برصيد 7 نقاط.
ويلتقي سوهاج التاسع بقيادة عصام مرعى صاحب الـ 13 نقطة مع العاشر فريق طهطا بقيادة اسامه البلم برصيد 12 نقطة.
- ترتيب المجموعة الأولى :
1- بنى سويف 22 نقطة
2- اسوان 20 نقطة
3- النصر للتعدين 18 نقطة
4-المنيا 16 نقطة
5- ديروط 15 نقطة
6- تليفونات بني سويف 14 نقطة
7- اللاعلاميين 14 نقطة
8- الالمونيوم 13 نقطة
9- سوهاج 13 نقطة
10- طهطا 12 نقطة
11- الفيوم 12 نقطة
12- تحرير اسوان 7 نقاط
13- الوليديه 4 نقاط
14- ناصر ملوي 3 نقاط