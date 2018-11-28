إسماعيل يوسف: نشعر بالارتياح بسبب نتائج الأهلي وميدو يدعم النادي كثيرًا



وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " هناك إصرار على الفوز بالدوري ونشعر بالارتياح بسبب نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة ولكن ذلك يدفعنا للعمل بجد".



واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :" ميدو يدعم النادي كثيرًا في الفترة الأخيرة على عكس بعض أبناء النادي".

أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك عن ارتياحه بسبب تراجع نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة وأشاد بدور أحمد حسام ميدو في دعم النادي في الفترة الأخيرة.