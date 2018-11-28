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سموحة يهدد المقصرين بالرحيل

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:42 ص
سموحة يهدد المقصرين بالرحيل
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محمد الصو
 

هدد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بإيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.


وأعرب عامر، عن غضبه الشديد تجاه الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الفريق أمام بتروجت، بالدوري العام، مطالبًا الفريق بتحمل المسئولية.


وأكد رئيس سموحة، للاعبيه أنه لا وجود للمقصرين داخل الفريق بالمرحلة المقبلة، وأنه سيسعى جاهدًا في رحيلهم بحال استمرار النتائج السيئة بالمباريات المقبلة.


وكان سموحة تلقى هزيمة أمام بتروجت، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: كورة فرج عامر سموحة رياضة الدوري
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