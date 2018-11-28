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نجم الزمالك السابق: كارتيرون تعرض للظلم في النادي الأهلي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:35 ص
نجم الزمالك السابق: كارتيرون تعرض للظلم في النادي الأهلي
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ندي شعبان
 

تحدث إبراهيم عبد الخالق لاعب فريق حرس الحدود الحالي ونجم الزمالك السابق، عن الفترة التي قضاها بعيد عن التهديف وفترة التحول التي حدثت له.


وقال عبدالخالق خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون " والمذاع على قناة"أون سبورت"، كان يميزني التهديف وكنت متواجد بشكل كبير في المباريات تحت قيادة باتريس كارتيرون في وادي دجلة.


وتابع عبدالخالق أن كارتيرون شخصية جيدة وأنه تم ظلمه في النادي الأهلي.


واستكمل أن النادي الأهلي تأثر بغياب بعض اللاعبين وعلى رأسهم عبدالله السعيد.

المزيد عن: كورة كارتيرون رياضة الزمالك الأهلي ابراهيم عبد الخالق
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