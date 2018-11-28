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المدرب الجديد يحسم مصير كوليبالي مع الأهلي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:25 ص
المدرب الجديد يحسم مصير كوليبالي مع الأهلي
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الفجر الرياضي
 

 

أصبح المدافع ساليف كوليبالي لاعب النادي الأهلي المصري في أزمة كبيرة بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب القلعة الحمراء.

 

وسيبدأ النادي الأهلي في تقييم أداء المدافع المالي قبل تقديم تقرير عنه ضمن باقي اللاعبين للمدرب الجديد.

 

 

يذكر أن كوليبالي انضم للنادي الأهلي في الصيف الماضي، بناء علي رغبة باتريس كارتيرون والذي درب اللاعب في نادي مازيمبي الكونغولي من قبل.

 

وقد كوليبالي مبارة سيئة للغاية في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي علي ملعب رادس، حيث خسر الأهلي البطولة بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

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