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العثور على شبيهة ميجان ماركل في روسيا (صورة)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
العثور على شبيهة ميجان ماركل في روسيا (صورة)
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نشر مصور من مدينة يكاترينبورغ الروسية، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، صورة قال إنها لشبيهة دوقة ساسكس، ميغان ماركل.

وأثارت الصورة ضجة بين مستخدمي الموقع بالتشابه المذهل بين الفتاة الروسية وزوجة الأمير هاري.

وعلق أحدهم قائلا "من الجيد أنك أوضحت أنها ليست ميج ان ماركل، ما كنت لأفكر في حياتي أنها شبهة لها. فعلا تشابه لا يصدق".

وقال آخر "تشبهها إلى حد كبير، وخاصة شكل الأنف والعيني".

واعترف آخر أنه كان ليصدق أنها ميغان ماركل لولا الشامة على خدها الأيسر.

 
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