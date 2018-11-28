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رئيس مدينة دمياط للاثاث يكشف موعد تسليم الورش

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
رئيس مدينة دمياط للاثاث يكشف موعد تسليم الورش
المهندس المعتز محمد بهاء الدين زهير
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نعيم يوسف
 
قال المهندس المعتز محمد بهاء الدين زهير، رئيس مدينة دمياط للاثاث، إن هناك تأخير نسبي في تسليم الورش لمن تقدموا بإجراءات الشراء، لأنهم قرروا إنهاء خدمات المرافق في المرحلة الثانية.

وأضاف "زهير"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "CBC" الفضائية، أن السبب الثاني للتأخير، هو أنهم لم يتمكنوا من تسليم المستفيدين في نفس الوقت الذي يعمل فيه العمال، بالإضافة إلى أن التربة رخوة وليست صلبة.

وتابع رئيس مدينة دمياط للاثاث، أنه سيتم التسليم بعد أسبوعين في منتصف ديسمبر المقبل، موضحا أنه تم بيع 200 ورشة، والبعض لم يستكمل إجراءاته، وهناك 70 أو 80 شخصا استكملوا الإجراءات.

ولفت إلى انهم اتفقوا مع بنك مصر والبنك العربي لتمويل الورش بفائدة 5% متناقصة، موضحا أن العميل يدفع 10% من قيمة الوحدة ويقسط الباقي على عشر سنوات، منهم سنة سماح.
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