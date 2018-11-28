عاجل.. انفجار ضخم قرب مصنع للكيماويات في الصين ومقتل 22 شخصا

ذكرت الحكومة المحلية بإقليم خبي الصيني، أن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عدد مماثل على الأقل في انفجار وقع اليوم الأربعاء قرب مصنع للكيماويات بالإقليم الواقع في شمال البلاد- وفقا لـ"سكاي نيوز".





وقالت حكومة الإقليم في بيان على موقعها الإلكتروني، إن السلطات تحقق في سبب الانفجار الذي وقع بمدينة تشانج جياكو- بحسب ما نقلت "رويترز".



