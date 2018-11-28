عاجل.. انفجار ضخم قرب مصنع للكيماويات في الصين ومقتل 22 شخصا
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:56 ص
ذكرت الحكومة المحلية بإقليم خبي الصيني، أن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عدد مماثل على الأقل في انفجار وقع اليوم الأربعاء قرب مصنع للكيماويات بالإقليم الواقع في شمال البلاد- وفقا لـ"سكاي نيوز".
وقالت حكومة الإقليم في بيان على موقعها الإلكتروني، إن السلطات تحقق في سبب الانفجار الذي وقع بمدينة تشانج جياكو- بحسب ما نقلت "رويترز".
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