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عاجل.. انفجار ضخم قرب مصنع للكيماويات في الصين ومقتل 22 شخصا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:56 ص
عاجل.. انفجار ضخم قرب مصنع للكيماويات في الصين ومقتل 22 شخصا
انفجار ضخم في الصين - صورة أرشيفية
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ذكرت الحكومة المحلية بإقليم خبي الصيني، أن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عدد مماثل على الأقل في انفجار وقع اليوم الأربعاء قرب مصنع للكيماويات بالإقليم الواقع في شمال البلاد- وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقالت حكومة الإقليم في بيان على موقعها الإلكتروني، إن السلطات تحقق في سبب الانفجار الذي وقع بمدينة تشانج جياكو- بحسب ما نقلت "رويترز".

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