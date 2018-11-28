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وفاة ابن مجدي شطة.. وتشييع جنازته اليوم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
وفاة ابن مجدي شطة.. وتشييع جنازته اليوم
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن وفاة نجل المطرب الشعبي مجدي شطة.

وأشاروا إلى أنه سيتم تشييع الجنازة اليوم الأربعاء من مسجد ترعة الغزالي بالمطرية.

كما من المقرر دفن الجثمان في مقابر "الألج" بالمرج الجديدة.

يذكر أنه نشب مؤخرًا خلاف بين مجدي شطة، ومغني المهرجانات حمو بيكا، بعد اتهام الأول للثاني بالسعي لسرقة المعجبين به. 



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