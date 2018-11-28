عاجل .. موعد مباراة برشلونة ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ايندهوفن الهولندي نظيره برشلونة الاسباني يوم الأربعاء القادم 28 نوفمبر 2018 ، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19، وسيستضيف المباراة استاد فيليبس.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، ويتطلع لحصد 3 نقاط جديدة تمنحه بطاقة الصعود لدور الـ16 بالبطولة بشكل رسمي، بينما يسعي فريق ايندهوفن الهولندي صاحب المركز الأخير برصيد 1 نقطة واحدة لتقديم أداء مشرف أمام الفريق الكتالوني بعدما فقد فرصه في التأهل للدوري التالي.

ويفتقد برشلونة عدد من لاعبيه خلال مواجهة أيندهوفن حيث سيستمر غياب المدافع توماس فيرمايلين للإصابة، بالإضافة إلى البرازيلي فيليبي كوتينيو وسيرجي سامبر وإيفان راكيتيتش بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده في لقاء إنجلترا، وسينضم إليهم سيرجي روبيرتو ورافينيا لنفس السبب.

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تنطلق مباراة برشلونة وآيندهوفين في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات، وستذاع المباراة عبر فضائية bein sports hd 3 وسيتولي التعليق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة برشلونة ضد ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا عبر خدمة البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.