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موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:05 ص
موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر
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علاء خليف
 

عندما تشير عقارب الساعة إلي العاشرة مساء الأربعاء 28 نوفمبر الجاري، سوف تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "حديقة الأمراء" لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي باريس سان جيرمان، وضيفه ليفربول الانجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ليفربول يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه فى مبارتان وخسارته فى مباراتان متساوياً فى النقاط مع فريق نابولي الإيطالي الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثالث برصيد خمس نقاط بعد فوزه فى مباراة وتعادله فى اثنين وخسارته فى واحده أمام الريدز.

 

ويتطلع فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من الصعود لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، والذي توج بلقب "الوصافة" بها في نسخة الموسم الماضي.

 

ستقام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر العربية، وتقام فى المملكة العربية السعودية فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، كما تقام بتوقيت الإمارات الساعة الثانية عشرة صباحاً، والقنوات الناقلة لعرض مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان على قنوات Bein Sport HD 1.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر خدمة البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.

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