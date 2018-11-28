"كارينيو" مدرب الأهلي المنتظر.. مسيرة من الفشل المستمر في آخر موسمين

اقترب مسئولو النادي الأهلي المصري من التعاقد مع المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي النصر السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة بتروجت في الدوري المصري الممتاز.





ويعيش المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مسيرة فاشلة المستمر في آخر موسمين، حيث قاد فريقين عربين في السعودية، ولكنه رحل عنهما بعد نتائج سيئة للغاية.



