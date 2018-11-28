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"كارينيو" مدرب الأهلي المنتظر.. مسيرة من الفشل المستمر في آخر موسمين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:02 ص
كارينيو مدرب الأهلي المنتظر.. مسيرة من الفشل المستمر في آخر موسمين
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أحمد عصام
 

اقترب مسئولو النادي الأهلي المصري من التعاقد مع المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي النصر السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة بتروجت في الدوري المصري الممتاز.


ويعيش المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مسيرة فاشلة المستمر في آخر موسمين، حيث قاد فريقين عربين في السعودية، ولكنه رحل عنهما بعد نتائج سيئة للغاية.


وقاد كارينيو نادي الشباب السعودي في شهر سبتمبر لموسم 2017، ولكنه لم ينجح في إثبات نفسه مع النادي، حيث قاد الفريق في 21 مبارة.


وحقق دانييل الفوز مع الشباب في 8 مباريات، وخسر ايضا 8 مواجهات، وتعادل في 5 لقاءات بالدوري السعودي للمحترفين، واستقبل الفريق تحت قيادته 28 هدف، وسجل مهاجموا الفريق 30 هدف تحت قيادته.


واحتل نادي الشباب تحت قيادة كارينيو المركز العاشر برصيد 29 نقطة، وذلك قبل 3 مباريات من إنتهاء البطولة المحلية في المملكة العربية السعودية.


وكان النصر السبب في إقالة المدرب من منصبه في الشباب بعد الفوز عليه بنتيجة هدف نظيف، وتعاقد الفريق الأصفر مع المدرب الأوروجوياني بعد ذلك في شهر أبريل.


ولكنه لم يستمر سوى 12 مبارة فقط، ورحل بعد ذلك عن تدريب الفريق بعد هزيمتين من الاهلي في الدوري، ومن مولودية الجزائر في البطولة العربية.


ودرب كارينيو النصر السعودي في 11 مباراة، وفاز في 8 مباريات منهما 7 في الدوري واثنان في البطولة العربية، وتعادل أمام الفيحاء بالبطولة المحلية، وخسر في مباراتين فقط.

المزيد عن: كورة كارينيو رياضة الأوروجوياني الأهلي أخبار الرياضة
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