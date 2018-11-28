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مشادة على الهواء بسبب طلب السيدات للخلع (فيديو)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:48 ص
مشادة على الهواء بسبب طلب السيدات للخلع (فيديو)
مها أبو بكر
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نعيم يوسف
 
وقعت مشادة كلامية على الهواء مباشرة بين مها أبو بكر، المحامي، وعصام عجاج، المحامي بسبب الأمور التي يحدث بسببها الخلع بين الزوجين.

وقال "عجاج"، في لقاء مع برنامج كل يوم المذاع عبر فضائية "ON E"، ويقدمه وائل الإبراشي، أن السيدة قد تخلع زوجها "عشان دمه تقيل"، لترد "أبوبكر"، بأن هذا غير صحيح وغير موجود، فأجابها: "يبقى أنا بألفه"، فردت: "أه بتألفه".

وتابعت "أبوبكر": "هو أنا جاية من كوكب تاني؟"، لافتة إلى أن الخلع يكون مهما لأنه دليل على استحالة العشرة، ومن حق السيدة أن تعيش بكرامة.


المزيد عن: وائل الإبراشي مها أبو بكر مشادة كلامية مشادة على الهوا قناة اون
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