عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم منتخب مصر
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:51 صمحمد الصو
اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع عمرو وردة لاعب فريق باوك سالونيكي اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
واستقر وردة على الرحيل عن صفوف فريقه في يناير المقبل.
ويأتي قرار وردة، بعد توتر علاقته مع الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، واستبعاده أكثر من مرة خلال مباريات الفريق الماضية.
وكان لوشيسكو، قد وقع عقوبات على اللاعب أكثر من مرة باستبعاده لمدة عشر أيام في بداية الموسم، بالإضافة إلى تدربه منفردًا أكثر من مرة بسبب عدم الإنصياع للأوامر.