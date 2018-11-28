عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم منتخب مصر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع عمرو وردة لاعب فريق باوك سالونيكي اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





واستقر وردة على الرحيل عن صفوف فريقه في يناير المقبل.





ويأتي قرار وردة، بعد توتر علاقته مع الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، واستبعاده أكثر من مرة خلال مباريات الفريق الماضية.



