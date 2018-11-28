عاجل| أحمد موسى يبكي على الهواء.. "يارب طلع الأهلي من المحنة دي"

دخل الإعلامي "أحمد موسى" في حالة بكاء وذلك ليعبر عن حزنه عن ما يحدث للنادي الأهلي في هذه الفترة، مشددًا على كون الأهل يمر بمحنة كبيرة، وذلك بعدما خسر الأهلي اليوم على يد المقاولون العرب ومن قبله تعادل مع الوصل الإماراتي وخرج من البطولة العربية وكذلك خسر أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليصبح الأهلي يمر بسلسلة متتالية من الخسارة وعدم الفوز ربما لم تحدث منذ سنوات طويلة.

وعلق "موسى" على ما يحدث داخل النادي الأهلي، وذلك خلال تقديمه لبرنامج على مسؤوليتي، والذي يذاع عبر قناة صدى البلد، وقال: إحنا في محنة وربنا كبير، هو لاعبي النادي الأهلي مش عارفين قيمة النادي العريق، الذي يقف خلفه عشرات الملايين من المشجعين حول العالم”.

وأكمل الإعلامي الشهير حديثه ليعبر عن غضبه من مستوى اللاعبين في القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة، ومطالبًا مجلس الإدارة بضرورة التدخل العاجل ومحاولة إنقاذ الأمر في أسرع وقت ممكن، قائلًا: “مش عايز حد يدافع عن الفريق لأنه لا يستحق أن يتم الدفاع عنه، ولازم يدور النادي الأهلي على صفقات كثيرة لتلافي الأخطاء الكثيرة، السنادي نادي الزمالك عنده فرقة حلوة ومحترمة ولاعبين على مستوى عال، ولكن على النقيض لاعبي الأهلي رجليها مربوطة ومفيهاش نفس".