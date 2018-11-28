عاجل.. 9 معلومات لاتفوتك عن "جوزيه" بعد اقترابه من تدريب الأهلي

كشفت تقارير صحفية مؤخرًا، أن مسؤولي النادي الأهلي يفكرون بجدية في التوقيع مع دانيال كارينيو لخلافة باتريس كارتيرون في قيادة الفريق الأول الكروي.

وكان كارينيو قد تمت إقالته منذ أيام من تدريب النصر السعودي بعد سلسلة النتائج السلبية حيث خسر من الأهلي في الدوري بثنائية نظيفة وتلقى خسارة قاتلة من مولودية الجزائر بهدف نظيف في البطولة العربية.





وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" كل ما تريد معرفته عن جوزيه كارينيو مدرب الأهلي المحتمل:





- هو مدرب أوروجوياني الجنسية يبلغ من العمر 55 عامًا.





- بدأ مسيرته التدريبية عام 2000 مع نادي مونتيفيديو وبعده نادي ناسيونال ثم ليجا دي كويتو.





- وعاد مرة أخرى لقيادة مونتيفيدو واندررز عام 2005 وأيضًا تولى مجددًا تدريب ناسيونال.





- وتولى تدريب ديبورتيفو كالي عام 2008 ومن ثم مونتيفيديو واندررز في 2010 وبالستينو لمدة موسم واحد 2012.





- وكانت بدايته مع الكرة العربية في نادي النصر السعودي خلال الفترة من 2012 حتى 2014.





- وتم اختياره مدربًا لنادي العربي القطري عام 2014 حتى 2015 حيث تولى تدريب منتخب قطر الأول ولعب فقط 14 مباراة "خسارة 6، فاز 8".





- وعاد مجددًا للدوري السعودي عام 2017 من بوابة الشباب حتى انتهى به الأمر في النصر مرة أخرى لتتم إقالته منذ أيام.





- آخر بطولاته التي حققها كمدرب كانت في عام 2013-2014 مع نادي النصر السعودي: بطولة الدوري للمحترفين بـ 65 نقطة وكأس ولي العهد للمحترفين ثم بطولة بني ياس الدولية.





- تعد أرقامه مع النصر ليست بالسيئة فقد لعب 9 جولات في الدوري وفاز بسبع مباريات وتعادل مباراة وخسر أخرى.