كلمات أغنية "هو الحب" لأدهم النابلسي

"هو الحب"، أحدث أغاني المطرب الأردني أدهم نابلسي، وقام بعمل فيديو كليب مصور لها، ونشره من خلال قناته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي وموقع اليوتيوب، وحققت نسب مشاهدة كبيرة فور إصدارها.

ولحرصنا على تقديم كل ماهو جديد، ودمنا كلمات أغنية ملكة جمال الروح لسلطان الطرب جورج وسوف فور صدورها، نقدم لكم اليوم كلمات أغنية "هو الحب" للمغني الأردني أدهم نابلسي.

حيث حققت أغنية "هو الحب" للمطرب أدهم نابلسي ما يتعدى 6 مليون مشاهدة في أيام قليلة، و نالت استحسان الكثيرين من محبين المطرب أدهم نابلسي.

لما بتغيب عن وعيك و تعمل أشياء مش طبعك

لما فجأة تتغير يعني بتحب





لما ما فيك تفرق بين الوهم و المنطق

لما ما تقدر تفهم يعني بتحب





لِما بِتَغَيُّب عَن وَعَيّكَ وَ تُعْمِل أَشْياء مَشّ طَبَعَكِ

لِما فَجْأَةً تَتَغَيَّر يَعْنِي بتحب





لِما ما فِيكَ تَفَرَّقَ بِيِن أَلْوهُم وَ المِنْطَق

لِما ما تُقَدَّر تُفّهُم يَعْنِي بتحب





هُوَ الحُبّ منو عَشَرَة لا بيخلق بَعْدِ فَتْرَة

لِما ما فِيكَ تُسَيْطِر لحتى تُعَدّ لِلعِشْرَة





ع فِكْرَة الحُبّ مش إِحْساس متل ما مُفَكِّرهُ الناس

الحُبّ رَوَّحَ بِتَلَبُّسنا وَ مَن بَطُلَ وَقَتَّها أَشْخاص





هيدا هو الحب بيجي بلحظة بدق القلب بيدق القلب





هُوَ الحُبّ منو عَشَرَة لا بيخلق بَعْدِ فَتْرَة

لِما ما فِيكَ تُسَيْطِر لحتى تُعَدّ لِلعِشْرَة