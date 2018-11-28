لوكاس فاسكيز : المباراة كانت صعبة ومتقاربة ولكن هدف بيل صنع الفارق
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:25 صأحمد عصام
أشار لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن المباريات تُصبح أكثر صعوبه مع الوقت، وأن اليوم كانت المباراه متقاربه جدًا، والهدف أعطي اللاعبين الثقه.
وقال فاسكيز في تصريحات صحفية : "لقد كانت لدي مباريات التي أضعت فيها فرص التسجيل، وأنا سعيد للغايه وكنت أريد أن أهدي الهدف لإبني".
وواصل : "ماركوس يورينتي قام بمباراه رائعه، وعليه أن يكون سعيد، والشيء المهم كان إستعادة الأحاسيس والمشاعر الجيده بعد مباراه سيئه أمام إيبار".
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