لوكاس فاسكيز : المباراة كانت صعبة ومتقاربة ولكن هدف بيل صنع الفارق

أشار ‏لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن المباريات تُصبح أكثر صعوبه مع الوقت، وأن اليوم كانت المباراه متقاربه جدًا، والهدف أعطي اللاعبين الثقه.





وقال فاسكيز في تصريحات صحفية : "لقد كانت لدي مباريات التي أضعت فيها فرص التسجيل، وأنا سعيد للغايه وكنت أريد أن أهدي الهدف لإبني".



