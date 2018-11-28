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برلماني يعلن التقدم بطلب إحاطة ضد تصدير الكلاب

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:38 ص
برلماني يعلن التقدم بطلب إحاطة ضد تصدير الكلاب
أحمد رفعت - عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
أعلن أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، عن تقديم طلب إحاطة ضد تصدير الكلاب، موضحا أن هناك استهداف لمصر لعدد كبير من دول العالم بينها ألمانيا، التي سلطت الضوء على أن مصر سوف تصدر الكلاب ولم تسلط الضوء على الدول التي تأكلها.

وأوضح "رفعت"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن الدستور يوجد به مواد تلزم الدولة بحماية الثروة الحيوانية فيها.

وعلق على قيام جزار بقتل كلبين في الشارع، بأنه للأسف لا يوجد قانون يجرم هذا، ولكنه أمر غير آدمي، وغير ديني وغير إنساني.
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