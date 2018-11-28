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إبراهيم عبد الخالق: سعيد برحيلي عن الزمالك وتربطني علاقة قوية برئيس الأبيض

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
إبراهيم عبد الخالق: سعيد برحيلي عن الزمالك وتربطني علاقة قوية برئيس الأبيض
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ندي شعبان
 

تحدث إبراهيم عبد الخالق لاعب حرس الحدود عن فترة رحيله من نادي الزمالك وعن سر علاقته القوية برئيس القلعة البيضاء.

وقال عبدالخالق خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون " والمذاع على قناة"أون سبورت"، انا سعيد برحيلي من الزمالك انا بالفعل على علاقة جيدة برئيس النادي.

ولكن في تلك الفترة بدأت الأحاديث عن أن علاقتي القوية برئيس الزمالك سبب تواجدي في النادي دون النظر للمستوى الفني الذي أقدمه مع الفريق، وأيضا بدأت الشائعات تتردد حول كوني حلقة وصل تنقل ما يحدث لمنصور وهذا هو ما ارفضه.

وانهي عبدالخالق حديثه، من فضل الله أني رحلت عن نادي الزمالك قبل إغلاق القيد بيومين.
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