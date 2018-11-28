عاجل| سما المصري عن "الفياجرا النسائية": "هي الرجالة قادرة على نسوانها من غيرها"





اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، بعدد من الصور للفنانة سما المصري وتعليقها عن "الفياجرا النسائية، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة، طرحها في الأسواق ابتداءً من اليوم الأربعاء، وأثارت جدلا واسعًا، عقب تعليقها عن توفير الحكومة للفياجرا النسائية: "فياجرا حريمي إيه ياجماعة اللي الحكومة هتنزلها في السوق؟ نهار أسود؟ هي الرجالة قادرة على نسوانها دلوقتي لما تقدر عليهم بعد الفياجرا؟".





وتابعت المصري، عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "النسوان صحتها شديده برضو مش مستنيه فياجرا.. كده عدد السكان هينفجر ياجدعان.. النسوان هتمشي في الشارع تعض في الأرض بعد الفياجرا دي.. أنتوا مش عارفين حريم مصر ولا ايه؟ يوم مش فايت يوم ماالفياجرا دي تنزل السوق.. النسوان هتاكل الرجالة في الشوارع والله، الله يرحم رجاله مصر، الحقوا استخبوا".



