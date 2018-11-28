جوارديولا : ليون فريق صعب ومجموعتنا كانت معقدة
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:20 صأحمد عصام
أشار بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن دائمًا ما يفكر بردة الفعل بعد الأهداف، وأن اللاعبين أظهروا ردة فعل قوية بشخصية كبيرة.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : " عندما تلعب ضد ليون فهذا أمر معقد بسبب مدى روعتهم، والمستوى كان متقارب مع كل الفرق في المجموعة".
وتابع : "لهذا السبب بعد بداية الخسارة على أرضنا أمام ليون، ولعبنا أربع مباريات ممتازة للغاية وحققنا نتائج إيجابية".
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