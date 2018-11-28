جوارديولا : ليون فريق صعب ومجموعتنا كانت معقدة

أشار ‏بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن دائمًا ما يفكر بردة الفعل بعد الأهداف، وأن اللاعبين أظهروا ردة فعل قوية بشخصية كبيرة.





وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : " عندما تلعب ضد ليون فهذا أمر معقد بسبب مدى روعتهم، والمستوى كان متقارب مع كل الفرق في المجموعة".



