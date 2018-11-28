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جوارديولا : ليون فريق صعب ومجموعتنا كانت معقدة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
جوارديولا : ليون فريق صعب ومجموعتنا كانت معقدة
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أحمد عصام
 

أشار ‏بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن دائمًا ما يفكر بردة الفعل بعد الأهداف، وأن اللاعبين أظهروا ردة فعل قوية بشخصية كبيرة.


وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : " عندما تلعب ضد ليون فهذا أمر معقد بسبب مدى روعتهم، والمستوى كان متقارب مع كل الفرق في المجموعة".


وتابع : "لهذا السبب بعد بداية الخسارة على أرضنا أمام ليون، ولعبنا أربع مباريات ممتازة للغاية وحققنا نتائج إيجابية".

المزيد عن: مانشستر سيتي كورة رياضة جوارديولا أخبار الرياضة
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