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"الحسيني": إنجاز 40% من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:41 ص
الحسيني: إنجاز 40% من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية
العميد خالد الحسيني - المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة
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نعيم يوسف
 
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن حجم الإنجاز كبير جدًا بالنسبة للوقت الزمني، موضحا أنهم بدأوا منذ عامين وتم إنجاز 40% من المرحلة الأولى.

وأضاف "الحسيني"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، أن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية يضم 34 مبنى وزاريًا ومبني لرئاسة الوزراء والبرلمان.

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن المرحلة الأولى مساحتها 40 ألف فدان، من إجمالي 170 ألف فدان، ويتم العمل في كل المشاريع معًا، والبنية التحتية مثل الأنفاق والمياة والكهرباء.
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