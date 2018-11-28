"الحسيني": إنجاز 40% من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية



وأضاف "الحسيني"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، أن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية يضم 34 مبنى وزاريًا ومبني لرئاسة الوزراء والبرلمان.



وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن المرحلة الأولى مساحتها 40 ألف فدان، من إجمالي 170 ألف فدان، ويتم العمل في كل المشاريع معًا، والبنية التحتية مثل الأنفاق والمياة والكهرباء.

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن حجم الإنجاز كبير جدًا بالنسبة للوقت الزمني، موضحا أنهم بدأوا منذ عامين وتم إنجاز 40% من المرحلة الأولى.