تعرف علي طريقة لعب "كارينيو" مدرب الأهلي المحتمل

اقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي النصر السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.





وأعلن الفريق الأحمر عن إقالة باتريس كارتيرون مدرب النادي بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وخسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.



