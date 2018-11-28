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تعرف علي طريقة لعب "كارينيو" مدرب الأهلي المحتمل

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:16 ص
تعرف علي طريقة لعب كارينيو مدرب الأهلي المحتمل
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أحمد عصام
 

اقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي النصر السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.


وأعلن الفريق الأحمر عن إقالة باتريس كارتيرون مدرب النادي بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وخسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.


وتعد الطريقة المحببة لدي المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو هي 4-2-3-1، وهي أيضا الطريقة التي يلعب بها النادي الأهلي في المواسم الأخيرة.


وانه يحب شخصية المهاجم المشاكس في الخط الأمامي، حيث كان يعتمد علي عبدالرزاق حمدلله في النصر السعودي رغم تواجد المهاجم المخضرم السعودي محمد السهلاوي.


ويعتمد كارينيو علي اللاعبين أصحاب الشخصية الكبيرة في الملعب والذين يلعبون بروح قوية مثلما غير في مركز نور الدين أمرابط مع النصر السعودي.


ومن المتوقع أن يعتمد علي وليد سليمان في مركز رقم 10، وهو ما فعله مع النصر السعودي في اللاعب يحيي الشهري الذي كان يلعب جناح، ولكنه فضل أن يكون في مركز صانع الألعاب، وقم الشهري مستوي مميز في هذا المركز.

المزيد عن: كورة رياضة الأوروجوياني الأهلي أخبار الرياضة
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