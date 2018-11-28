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وحيد دوس: الإقبال في الريف على مبادرة "فيروس سي" أكثر من المدن الكبيرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
وحيد دوس: الإقبال في الريف على مبادرة فيروس سي أكثر من المدن الكبيرة
الدكتور وحيد دوس
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن نسبة الإقبال على مبادرة "فيروس سي"، وصلت إلى أكثر من60%، موضحا أن المدن الكبيرة نسبة الإقبال فيها كانت أقل من الريف.

وأضاف "دوس"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن أكثر المحافظات في نسبة الإقبال كانت البحيرة، ومطروح، وبورسعيد، وكانت الإسكندرية هي أقل محافظة في نسبة الإقبال.

وأشار إلى أن من لم يحلل في المرحلة الأولى أمامه فرصة للتحليل في الشهور المقبلة، حيث ستتواجد نصف الفرق المكلفة بالتحليل.
المزيد عن: وحيد دوس فيروس سي تحليل الريف
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