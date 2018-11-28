مستشار ملك المغرب يؤكد على أهمية ملتقي "المدن والتراث في الدول العربية"

أكد أندري أزولاي، مستشار ملك المغرب والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، على أهمية "الملتقى الدولي حول المدن والتراث في الدول العربية".



كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات المنظمة والمشاركة في فعاليات الملتقى، مؤكدا على عراقة وأهمية مدينة "الصويرة" المغربية المضيفة للملتقى، مؤكدا أنها تبرز أهمية التراث وعلاقته بالمدينة وتاريخها العريق.



وأضاف أزولاي "نحن فخورون جداً أن التراث الثقافي في "الصويرة" صاغته مجموعة من الحضارات التي مرت على هذا البلد على مدى قرون، وقوتنا تكمن في جوهر تنوعنا".



وجاءت تصريحات مستشار ملك الملك خلال افتتاح الملتقى، الذي تستضيفه مملكة المغرب، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وسمو الأميرة للا حسناء رئيسة الجمعية المغربية للأركيولوجيا والتراث.



ويتضمن الملتقى عدد من المحاضرات وجلسات النقاش الجماعية بهدف تحديد العوامل الفاعلة والمؤثرة التي تؤدي لحفظ التراث العمراني في المدن العربية وإبرازه، وتشجيع التنوع الاجتماعي بهدف تشارك التجارب والخبرات.



كما يهتم بتبادل مقترحات حلولٍ للتحديات المشتركة، وعرض حالاتٍ دراسيةٍ من المنطقة العربية ترمي إلى الحفاظ على جودة الحياة في الأحياء والمدن التاريخية، باعتبارهما الطريق الأنسب للنهوض بهذا الموروث الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة.

