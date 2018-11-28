بعد تأهل اليونايتد .. مورينيو يستمر في تصريحاته المثيرة للجدل

أعرب جوزية مورينهو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد الفوز أمام فريق يانج بويز، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.





وقال ‏مورينيو في تصريحات صحفية : "14 سنة في دوري الأبطال، عبرت لثمن النهائي 14 مرة، المرة التي لم ألعب فيها بدوري الأبطال، فزت باليوروباليج."



