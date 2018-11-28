تيجانا : مدير الكرة سيجتمع بجروس لتحديد صفقات يناير المقبل



وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أمير مرتضى منصور سيعقد جلسة مع جروس للوقوف على طلباته في يناير المقبل".



وأضاف :"مجلس الإدارة لا يقصر في أي شيء يخص اللاعبين ونهتم بالكيف وليس الكم في الصفقات من أجل الاستفادة منها".



واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :" سنحاول التغلب على أي عقبات في الفترة المقبلة".

صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بأن أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالنادي سيجتمع مع جروس المدير الفني للفريق لتحديد صفقات يناير المقبل.