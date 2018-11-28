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عاجل.. الزمالك يفجر مفاجأة نارية بشأن ضم عبد الله السعيد في يناير

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:10 ص
عاجل.. الزمالك يفجر مفاجأة نارية بشأن ضم عبد الله السعيد في يناير
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأنه من الوارد أن يعود عبد الله السعيد نجم أهلي جدة السعودي الحالي للعب في صفوف الفريق.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " كنا نحتاج انضمام عبد الله السعيد لأنه كان سيدعم الفريق وصفقته هي مبدأ تطبيق التعتم في صفقات النادي".

وأضاف :"من الوارد عودة عبد الله السعيد الموسم المقبل".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :" عدلنا عقود لاعبينا حتى لا يفعل منافسينا مع فعلناه مع عبد الله السعيد"
المزيد عن: يناير كورة عبد الله السعيد رياضة الزمالك اسماعيل يوسف
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