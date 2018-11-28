حمدي الميرغني: لا أقدم رسالة في أعمالي لأني لست جهة تعليمية





قال الفنان حمدي الميرغني، إنه لا يهدف لتقديم رسالة فى أعماله الفنية وإنما الترفية واضحاك الجمهور فقط، لافتًا إلى أنه ليس مطالب منه كفنان فى مسرح مصر، أن يكون بمثابة جهه تعليمية أو تثقيفية وغيره.وأضاف خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" مع الإعلامية سمر يسري، على قناة "ON E"، قائلًا إن هناك فنانين كبار مثل فؤاء المهندس وإسماعيل يس قدموا أفلامًا للضحك فقط مثل فرافيرو للمهندس، وإسماعيل يس في مستشفى المجانين وغيره.