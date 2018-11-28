علاء عبد العال: منسي سيصبح مهاجم مصر الأول .. و"البدري" سر انضمامه لبيراميدز

أثنى علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية، على امكانيات ناصر منسي لاعب فريق بيراميدز الحالي مشيرا بأنه سوف يكون له شأن كبير فى المستقبل.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " ناصر سيصبح مهاجم مصر الاول، ارى ان الاهلي والزمالك تأخروا فى ضمه

واردف : خلال موسمين سيكون لاعبا دوليا فى المنتخب، لديه مقومات عالية مثل حسام باولو.

وتابع : بيراميدز ضم اللاعب بناءا على رغبة حسام البدري، الذي كان يريده فى الاهلي ولكنه لم يستمر.