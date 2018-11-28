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١٢معلومة عن عاصي الحلاني في عيد ميلاده

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:51 ص
١٢معلومة عن عاصي الحلاني في عيد ميلاده
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شيماء عطية
 

يحتفل المطرب اللبناني عاصي الحلاني، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الثامن والأربعين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٢ معلومات عنه.


١- ولد محمد مزين الحلاني في الثامن والعشرين من نوفمبر ١٩٧٠، في بعلبك بلبنان.


٢- حصد الجائزة الفضية في برنامج اكتشاف المواهب "استوديو الفن" في فئة الغناء الفلكلوري.


٣- قدم على مدار مسيرته الفنية ١٩ ألبوم غنائي، منها: "بيتك قصر، محلانا سوا سوا، مهر الزينة، فرصة عمر، حبيبك أنك، حبيب القلب".


٤- تعاون مع شركة روتانا منذ عام ١٩٩٧، وحتى الآن.


٥- لقبه الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري ب "فارس الغناء العربي".


٦- قدم العديد من الأغاني الوطنية سواء لبلده لبنان أو للدول العربية ومنها العراق وفلسطين، وأشهر أغنياته: "غزة جريحة يا عرب"، و"لبناني"، و"صباح الخير يا عراق".


٧- شارك في حملة المنظمة العالمية لمكافحة الفقر والجوع، وعينته الأمم المتحدة سفيرًا للنوايا الحسنة تقديرًا لجهوده في دعم المؤسسات الخيرية في العالم العربي.


٨- إلى جانب الغناء، دخل عاصي مجال التلحين، ولحن لنفسه أغنيات عدة منها: "يا ناكر المعروف" و"أدمنت هواكي" و"ناري وذكرياتي" والرائعة "القرار" و"زغيري الدني" و"ست الستات" و"بيروت عم تبكي".


٩- قام ببطولة المسرحية الغنائية "أوبرا الضيعة" مع مسرح عبد الحليم كركلا، على مدرجات مهرجان بعلبك التاريخي.


١٠- شارك في لجنة تحكيم النسخة العربية لبرنامج اكتشاف المواهب "ذَا فويس أحلى صوت".


١١- مثل في المسلسل التلفزيوني "العراب" عام ٢٠١٥.


١٢- متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، ولديه ثلاثة أبناء هم الوليد ودانا وماريتا، التي دخلت عالم الغناء مؤخرًا.



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