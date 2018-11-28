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تعرف على شرط هدرسفيلد لعودة رمضان صبحي للأهلي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:55 ص
تعرف على شرط هدرسفيلد لعودة رمضان صبحي للأهلي
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ريهام عبدالمحسن
 
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي بأن هدرسفيلد الإنجليزي رفض عودة رمضان صبحي لاعب الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مهيب أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر : " هدرسفيلد رفض عودة رمضان صبحي للأهلي لأنه يرى أن الدوري المصري ضعيف لتسويق اللاعب".

واختتم مهيب حديثه قائلاً :" اشترط هدرسفيلد أنه إذا احترف صبحي في الدوري المصري فسيكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".
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