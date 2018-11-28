تعرف على شرط هدرسفيلد لعودة رمضان صبحي للأهلي



وقال مهيب أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر : " هدرسفيلد رفض عودة رمضان صبحي للأهلي لأنه يرى أن الدوري المصري ضعيف لتسويق اللاعب".



واختتم مهيب حديثه قائلاً :" اشترط هدرسفيلد أنه إذا احترف صبحي في الدوري المصري فسيكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي بأن هدرسفيلد الإنجليزي رفض عودة رمضان صبحي لاعب الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.