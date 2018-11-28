راحة 48 ساعة في المقاولون العرب بعد الفوز على الأهلي

منح عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز الثمين الذي حققه على الأهلي بهدف نظيف.





وفضل النحاس منح لاعبيه راحة من التدريبات، خاصة وأن الفريق أمامه متسع من الوقت قبل المباراة المقبلة أمام بتروجت والمقرر إقامتها في العاشر من ديسمبر ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



