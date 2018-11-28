راحة 48 ساعة في المقاولون العرب بعد الفوز على الأهلي
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:41 صعلي نبوي
منح عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز الثمين الذي حققه على الأهلي بهدف نظيف.
وفضل النحاس منح لاعبيه راحة من التدريبات، خاصة وأن الفريق أمامه متسع من الوقت قبل المباراة المقبلة أمام بتروجت والمقرر إقامتها في العاشر من ديسمبر ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وحقق المقاولون العرب فوزا ثمينا على الأهلي بهدف نظيف لمهاجمه أحمد علي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، ليقفز ذئاب الجبل للمركز الخامس على سلم ترتيب المسابقة.
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