نجم الزمالك السابق: الأهلي قادر على العودة .. والأبيض الأقرب للدوري





تحدث إبراهيم عبد الخالق عن البطل القادم للبطولة وعن قطار الزمالك الذي لا يتوقف والعودة للثبات على مستواه.





وقال عبدالخالق خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون " والمذاع على قناة"أون سبورت"، أن نادي الزمالك الأقرب لحسم بطولة الدوري هذا الموسم نظرا للمستوى الجيد الذي يقدمه تحت قيادة كريستيان جروس.





وتابع، أن النادي الأهلي قادر على العودة ولكن الزمالك الأقرب قائلا:"أشعر بأن الزمالك سيكرر موسم 2015 وسيتوج بالبطولة".





وانهى عبدالخالق حديثه، بأن بيراميدز يقدم اداء جيد ومع الصفقات التي يسعى للتعاقد معها سيكون منافس قوي.