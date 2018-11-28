عصام عجاج: 70% من حالات الطلاق "خلع" (فيديو)
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:14 صأمنية فوزي
قال المحامي عصام عجاج، محامي بالنقض، إن 70% من حالات الطلاق "خلع"، مؤكدًا أنها كارثة حقيقية.
وأضاف "عجاج"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الثلاثاء، أن الـ30% الباقيين؛ خيانة، أمراض، إيذاء، تغيير ديانة، غيبة زوج، حبس زوج، زواج من أخرى، الإقبال على شيء محرم، لافتًا إلى أن الخلع 70%، وما يزيد عن 30 حالة أخرى 30% فقط.
وأوضح أن المرأة تلجأ للخلع لأن مكتسباتها من الخلع والطلاق أفضل من الاستمرار في الحياة الزوجية؛ بسبب حصولها على معاش ونفقة وحضانة وغيره.
وأضاف "عجاج"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الثلاثاء، أن الـ30% الباقيين؛ خيانة، أمراض، إيذاء، تغيير ديانة، غيبة زوج، حبس زوج، زواج من أخرى، الإقبال على شيء محرم، لافتًا إلى أن الخلع 70%، وما يزيد عن 30 حالة أخرى 30% فقط.
وأوضح أن المرأة تلجأ للخلع لأن مكتسباتها من الخلع والطلاق أفضل من الاستمرار في الحياة الزوجية؛ بسبب حصولها على معاش ونفقة وحضانة وغيره.
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