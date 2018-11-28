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عصام عجاج: 70% من حالات الطلاق "خلع" (فيديو)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:14 ص
عصام عجاج: 70% من حالات الطلاق خلع (فيديو)
المحامي عصام عجاج
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أمنية فوزي
 
قال المحامي عصام عجاج، محامي بالنقض، إن 70% من حالات الطلاق "خلع"، مؤكدًا أنها كارثة حقيقية.

وأضاف "عجاج"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الثلاثاء، أن الـ30% الباقيين؛ خيانة، أمراض، إيذاء، تغيير ديانة، غيبة زوج، حبس زوج، زواج من أخرى، الإقبال على شيء محرم، لافتًا إلى أن الخلع 70%، وما يزيد عن 30 حالة أخرى 30% فقط.

وأوضح أن المرأة تلجأ للخلع لأن مكتسباتها من الخلع والطلاق أفضل من الاستمرار في الحياة الزوجية؛ بسبب حصولها على معاش ونفقة وحضانة وغيره.


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