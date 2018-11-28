عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع الأوروجوياني "كارينيو" لخلافة كارتيرون

أنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق بشكل رسمي، مع الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي، لتولي المهمة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

ويعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من ألمانيا الأحد المقبل، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي الأثنين القادم.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال، عقب التعثر أمام الوصل الخميس الماضي.