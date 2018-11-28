"الوزراء" يكشف تفاصيل الشراكة بين موانئ دبي وهيئة قناة السويس



وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن هذه الشراكة ستكون بنسبة 51% لقناة السويس، و49% لموانىء دبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق النهائي لم يوقع بعد، ولكن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية، مضيفا أن موانىء دبي ستقوم بالحصول على جزء من شمال غرب قناة السويس لتطويره.



كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أعلن عن بعض تفاصيل الشراكة المزعمة بين هيئة موانىء قناة السويس، وموانىء دبي العالمية.