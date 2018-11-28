ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سلمان الفرج يغيب عن تحضيرات الهلال لمواجهة نفط العراق بسبب الاجهاد

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:17 ص
سلمان الفرج يغيب عن تحضيرات الهلال لمواجهة نفط العراق بسبب الاجهاد
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
غاب سلمان الفرج لاعب فريق الهلال السعودي، عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء، لشعوره بالإجهاد، بينما واصل ياسر الشهراني والسوري عمر خربين برامجهما ألتأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الماضية.

ويواصل الأزرق العاصمي استعداداته لمواجهة مستضيفه نفط العراق، الجمعة المقبل لحساب إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تفوقه ذهاباً في الرياض 4-1.

وفرض البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق، على اللاعبين مناورة على منتصف الملعب، كما طبق الجهاز الفني عدد من تدريبات التسديد على المرمى، وكان اللاعبون قد بدا الإعداد بتدريبات بدنية في الصالة.
المزيد عن: سلمان الفرج خورخي خيسوس تدريبات الهلال الهلال السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 1:50:07 AM