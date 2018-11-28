سلمان الفرج يغيب عن تحضيرات الهلال لمواجهة نفط العراق بسبب الاجهاد

غاب سلمان الفرج لاعب فريق الهلال السعودي، عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء، لشعوره بالإجهاد، بينما واصل ياسر الشهراني والسوري عمر خربين برامجهما ألتأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الماضية.





ويواصل الأزرق العاصمي استعداداته لمواجهة مستضيفه نفط العراق، الجمعة المقبل لحساب إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تفوقه ذهاباً في الرياض 4-1.



