عقوبات الأسبوع العاشر بدوري الممتاز "ب"

فرضت لجنة مسابقات دوري الممتاز "ب" عقوبات مشددة على المخالفين من اللاعبين والأجهزة الفنية خلال المباريات التي أفيمت بالأسبوع العاشر للمسابقة.





ويرصد "الفجر الرياضي" العقوبات التي أعلنتها اللجنة في السطور التالية ..





-التنبيه على نادي أبي صقل بمكاتبة الجهات الأمنية التابعة بجدول المسابقة والتأكيد على مواعيد المباريات مستقبلاً، بعد تأخر حضور القوات الأمنية عن ميعاد المباراة المحدد بجدول المسابقة في مباراته أمام منتخب السويس، وذلك لعدم توقيع عقوبات مضاعفة على النادي .





- توقيع غرامة مالية على نادي سيدي سالم مقدارها 500 جنيه لتوقف مباراته أمام أبوقير للأسمدة لمدة 6 دقائق لنزول الجهاز الفني والإداري والطبي الملعب للاعتراض والتنبيه على النادي بالالتزام بالسلوك الرياضي مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات مضاعفة.





- إيقاف ياسر سعفان مدير الكرة بنادي جمهورية شبين مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم في مباراة فريقه أمام الشمس.





- إيقاف عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي فاركو مباراة واحدة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام غزل المحلة.





- إيقاف رضا سيد عبدالحكيم رمضان لاعب أسوان مباراة واحدة للطرد في مباراة فريقه أمام الفيوم، وإيقاف أحمد كمال سيد مدرب حراس مرمى أسوان مباراة واحدة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على الحكم، وإيقاف محمد ثابت محمد مدرب أسوان أربع مباريات وتغريمه 1000 جنيه، للطرد لما بدر منه تجاه الحكم من سلوك غير رياضي.





-إيقاف أحمد سعد عبدالسميع حسن لاعب الفيوم للطرد لحصوله على الانذار الثاني، وإيقاف بركات إبراهيم المدير الفني للفيوم مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم.





-توقيع غرامة مالية على نادي سوهاج مقدارها 250 جنيها لما بدر من عامل غرفة الملابس من فريق سوهاج للاعتراض على الحكم، في مباراة تليفونات بني سويف، والتنبيه بالالتزام بالسلوك الرياضي مستقبلاً لعدم مضاعفة العقوبة.





-إيقاف محمود السيد لاعب بورتو السويس مباراة واحدة للطرد للانذار الثاني في مبارة فريقه أمام كوكاكولا، وإيقاف وحيد حامد مدرب نادي بورتو السويس مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم.





وإيقاف أشرف توفيق مدير فني بورتو السويس مباراة واحدة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، وإيقاف مصطفى كامل مدرب نادي بورتو السويس مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، وتوقيع غرامة مالية على بورتو السويس قدرها ألف جنيه لما بدر من لاعبي النادي من الاشتباك مع الفريق الضيف لولا تدخل القوات الأمنية، والتنبيه بالالتزام بالسلوك الرياضي مستقبلاً لعدم مضاعفة العقوبات.





-توقيع غرامة مالية على نادي كوكا كولا مقدارها ألف جنيه لما بدر من لاعبي النادي من الاشتباك مع الفريق المضيف لولا تدخل القوات الأمنية، والتنبيه بالالتزام بالسلوك الرياضي مستقبلاً لعدم مضاعفة العقوبات.





-إيقاف سمير فوزي لاعب نادي بلدية المحلة 3 مباريات وتغريمه 500 جنيه للطرد لضرب الخصم بدون كرة، في مباراة فريقه أمام الأوليمبي.





-إيقاف عادل عبدالعزيز مدرب نادي الحمام مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم في مباراة فريقه أمام دمنهور .





-إيقاف رمضان فوزي لاعب مركز شباب ناصر ملوي مباراة للطرد لمنع هدف في مباراة فريقه أمام الفيوم.





ثانياً : تعديل بعض مباريات دوري القسم الثاني على النحو التالي :





1-إقامة مباراة ناديي بورتو السويس × الشمس بإستاد السكة الحديد يوم الخميس 6/12/2018 بدلاً من يوم الاثنين 31/12/2018.

2-إقامة مباراة النصر للتعدين × بني سويف يوم الخميس 6/12/2018 بدلاً من الاثنين 31/12/2018 على ملعب النصر للتعدين.

3-إقامة مباراة الشمس × الزرقا يوم الخميس 27/12/2018 بدلاً من يوم 26/12/2018 في إستاد الشمس