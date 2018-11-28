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تركى آل الشيخ: موقف الهلال تجاه سلطان البرقان نبيل

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:14 ص
تركى آل الشيخ: موقف الهلال تجاه سلطان البرقان نبيل
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عمر عبدالعزيز
 
أشار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، إلى تقديره لموقف الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال تجاه اللاعب الراحل سلطان البرقان.

وأعلن الأمير محمد بن فيصل، أن دخل مباراة الهلال والنصر في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيتم تخصيصه بالكامل لأسرة اللاعب الراحل سلطان البرقان.

وعلّق آل الشيخ قائلًا: "بيض الله وجهك يا أبو سلطان، الله يغفر له ويرحمه، موقف نبيل وغير مستغرب".

وكان اللاعب سلطان البرقان تُوفي اليوم عن عمر يناهز الـ35 بعد صراع مع المرض.

وسبق للاعب سلطان البرقان اللعب في صفوف نادي الرائد ونادي الشعلة ونادي الهلال.
المزيد عن: مباراة الهلال والنصر سلطان البرقان تركى أل الشيخ الهلال السعودي الأمير محمد بن فيصل
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