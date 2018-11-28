وزير التموين: نسعى لإعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها؛ لتؤثر في الناتج القومي وتحسين الاقتصاد.



وأضاف "مصيلحي"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن يكون لدينا مناطق لوجيستية خارج الحزام السكني.



ووضع وزير التموين حجر الأساس لتنفيذ مدينة العروبة بمدينة الزقازيق؛ والذي يشمل إقامة منطقة تجارية وترفيهية وسكنية متكاملة.

