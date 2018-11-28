ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير التموين: نسعى لإعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
وزير التموين: نسعى لإعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها
وزير التموين
طباعة
أمنية فوزي
 
أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها؛ لتؤثر في الناتج القومي وتحسين الاقتصاد.

وأضاف "مصيلحي"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن يكون لدينا مناطق لوجيستية خارج الحزام السكني.

ووضع وزير التموين حجر الأساس لتنفيذ مدينة العروبة بمدينة الزقازيق؛ والذي يشمل إقامة منطقة تجارية وترفيهية وسكنية متكاملة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 3:10:16 AM