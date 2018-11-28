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"أبو موسى": السعودية أبدت اهتمامها بالاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:26 ص
أبو موسى: السعودية أبدت اهتمامها بالاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء
عبد الحميد أبو موسى
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داليا الحسين
 
قال عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن شركات سعودية أبدت اهتمامها بالاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء ومشروعات المنتجات الزراعية، فضلًا عن الاستثمار في منطقة قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة".

وأعرب "أبو موسى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الثلاثاء، عن تفاؤله بمستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسعودية لأن الجميع يدرك مدى أهمية قوة مصر والسعودية اقتصاديًا".

وأشار إلى أن ما تم إنجازه خلال الـ 3 سنوات الماضية يجعل مصر تتصدر قائمة الدول في الاستثمار، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة تبذل جهودًا كثيرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين.
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