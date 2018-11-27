ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دوري الأبطال.. مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا من يونج بويز

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:58 م
دوري الأبطال.. مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا من يونج بويز
طباعة
منى العوضي
 

خطف مانشستر يونايتد فوزاً قاتلًا من يونج بويز بندف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحاول فريق مانشستر يونايتد الاستحواذ على الكرة والتقدم في النتيجة واستطاع أن يحرز مروان فيلايني هدف الشياطين في الدقيقة 91.

وبذلك؛ يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الأول برصيد 10 نقاط بينما يتواجد يونج بويز في الأخير برصيد نقطة.

المزيد عن: يونج بويز مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
0
x
19:55
2
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
19:55
2
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
5
x
22:00
1
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
22:00
0
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
1
x
22:00
0
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
2
x
22:00
2
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
0
x
22:00
2
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
2
x
22:00
3
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 12:00:00 AM