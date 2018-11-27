دوري الأبطال.. مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا من يونج بويز





خطف مانشستر يونايتد فوزاً قاتلًا من يونج بويز بندف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وحاول فريق مانشستر يونايتد الاستحواذ على الكرة والتقدم في النتيجة واستطاع أن يحرز مروان فيلايني هدف الشياطين في الدقيقة 91.





وبذلك؛ يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الأول برصيد 10 نقاط بينما يتواجد يونج بويز في الأخير برصيد نقطة.



