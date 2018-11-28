أحمد الغمراوي: العلاقات المصرية السعودية ليست عادية ولها قدسية

قال السفير أحمد الغمراوي، السفير المصري الأسبق بالمملكة العربية السعودية، إن العلاقات المصرية السعودية ليست عادية، وإنما لها قدسية؛ لان التاريخ يقول أن سيدنا إبراهيم أخذ زوجته المصرية وابنه وذهب لمكة وأعيد بناء الحرم وأقيمت القوائم به، فالعلاقة فيها نوع من الدين.



وأضاف "الغمراوي"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن حلم كل مصري أن يتوجه لاداء الحج والعمرة، ويتمنى أن يموت بالمملكة، معقبًا: "وأنا سفير للسعودية كان في ناس بييجوا علشان يموتوا ف الحج، ويوصوا بدفنهم في الحرم".



وتابع أن العلاقات بين مصر والسعودية قوية جدًا، وهناك 2.3 مليون مصري موجودين في السعودية، وهناك مصريين يقبلوا بخصم نصف رواتبهم مقابل العمل بمكة والمدينة، مشددًا على أن هناك وعي عام لدى المصريين بأن زيارة ولي العهد السعودي لمصر، فيها عودة للفكر العربي الذي يعمل على تجميع الأمة العربية.



وأكد السفير المصري الأسبق بالمملكة العربية السعودية، أن مصر نجحت أن تقضي على معظم المؤامرة العالمية التى تستعمل فيها أعضاء عرب مثل قطر، فقطر والجزيرة تُدار من قبل الصهيونية العالمية، والتى أستعمرت حتى أمريكا من اجل تحقيق مطامع بالنسبة للمنطقة، ولن تقبل أن يكون في المنطقة قوة عالية مثلما حدث في ضرب جمال عبد الناصر، وضرب العراق، وضرب صدام حسين.

