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"مجلس الوزراء": ربح الإسكان من المشروع الاستثمارية يوجه إلى سكن الغلابة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:41 ص
مجلس الوزراء: ربح الإسكان من المشروع الاستثمارية يوجه إلى سكن الغلابة
المستشار نادر سعد - المتحدث باسم الوزراء
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هدى عبدالرازق
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برامج الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة فيما يتعلق بملف الإسكان متنوعة وهو أمر يحسب للحكومة، حيث هناك برامج لتطوير العشوائيات، وبرامج سكن اجتماعي، وبرامج سكن كريم.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ عدد من ناطحات السحاب في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب وجود برامج إسكان اجتماعي، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بكل الفئات.

وأضاف أن الربح الذي تحصل وزارة الإسكان من المشروعات الاستثمارية يوجه إلى سكن الغلابة.
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