ماندزكيتش يقود يوفنتوس للفوز على فالنسيا بدوري الأبطال

خطف فريق يوفنتوس الإيطالي انتصاراً ثميناً من فريق فالنسيا الإسباني بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح ماريو ماندزوكيتش في تسجيل هدف فوز اليوفي في الدقيقة 59 ليمنح فريقه الثلاثة نقاط.









وبهذه النتيجة يرفع يوفنتوس رصيده للنقطة 12 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 5 نقاط في المركز الثالث.



