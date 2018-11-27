حمدي الميرغني لـ محمد صبحي: "إحنا مش بنقل أدبنا في مسرح مصر"



وأضاف خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" مع الإعلامية سمر يسرى على قناة ON E، قائلا: "إحنا مش بنقل ادبنا فى مسرح مصر، وأن يقول قلة أدب يعتبر سب وقذف، وجمهور مسرح مصر ناس كبيرة، دكاترة ومهندسين وشيوخ وعمال وأطفال، يعنى جمهورنا مش فئة واحدة".

قال الفنان حمدى الميرغنى، أن الفنان محمد صبحى قيمة كبيرة، لكنه يختلف معه فى الرأى، لأنهم لم يقدموا مصر فى شىء مهين، فهذا مسرح مصر، لافتا إلى أنه من حقه ينتقده فنيا وأن يصنف مسرح مصر بأنه إسكتشا لكن ليس من حقه إهانته وزملائه وأن يقول عليهم بأنهم يقدموا قله أدب.