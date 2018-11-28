محافظ الدقهلية: نحتاج 140 مدرسة للتصدي للكثافة في الفصول



وأوضح شاروبيم خلال اجتماعه بعدد كبير من رجال الأعمال بالدقهلية الذي استمر لساعة متأخرة من مساء الثلاثاء اننا نقوم حاليًا بحصر الأراضي الصالحة لبناء المدارس والحصول على الموافقات اللازمة لانشائها وتسليم الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لإعداد التصميمات الهندسية وفقا للمواصفات الفنية تمهيدا لطرحها للتنفيذ.



وأكد شاروبيم أن المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال من شأنها المساهمة في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنين، مقدمًا التحية لأبناء قرية دماص بمركز ميت غمر على الطفرة الهائلة في الإنشاءات والخدمات التي تقدم بمساهمة المجتمع المدني.





وأكد محافظ الدقهلية أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع رجال الأعمال في إقامة مشروعات جديدة يحتاجها المجتمع، واننا لن ندخر أي جهد لتشجيعهم وتقديم كافة التسهيلات في إطار القانون.

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن هناك نقصا في عدد المدارس بالمحافظة مشيرا الى ان المحافظة تقوم حاليا ببناء 96 مدرسة في مختلف مراحل التعليم ومع ذلك المحافظة تحتاج إلى 140 مدرسة جديدة حتى تنتهي مشكلة كثافة الفصول التي يشكو منها أبناء الدقهلية.