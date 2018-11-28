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محافظ الدقهلية: نحتاج 140 مدرسة للتصدي للكثافة في الفصول

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:32 ص
محافظ الدقهلية: نحتاج 140 مدرسة للتصدي للكثافة في الفصول
كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
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سالى رضوان
 
قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن هناك نقصا في عدد المدارس بالمحافظة مشيرا الى ان المحافظة تقوم حاليا ببناء 96 مدرسة في مختلف مراحل التعليم ومع ذلك المحافظة تحتاج إلى 140 مدرسة جديدة حتى تنتهي مشكلة كثافة الفصول التي يشكو منها أبناء الدقهلية.

وأوضح شاروبيم خلال اجتماعه بعدد كبير من رجال الأعمال بالدقهلية الذي استمر لساعة متأخرة من مساء الثلاثاء اننا نقوم حاليًا بحصر الأراضي الصالحة لبناء المدارس والحصول على الموافقات اللازمة لانشائها وتسليم الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لإعداد التصميمات الهندسية وفقا للمواصفات الفنية تمهيدا لطرحها للتنفيذ.

وأكد شاروبيم أن المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال من شأنها المساهمة في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنين، مقدمًا التحية لأبناء قرية دماص بمركز ميت غمر على الطفرة الهائلة في الإنشاءات والخدمات التي تقدم بمساهمة المجتمع المدني.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع رجال الأعمال في إقامة مشروعات جديدة يحتاجها المجتمع، واننا لن ندخر أي جهد لتشجيعهم وتقديم كافة التسهيلات في إطار القانون.
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