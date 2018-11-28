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"الصحة" تعلن موعد تطبيق النظام الجديد لتسجيل المرضى

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:27 ص
الصحة تعلن موعد تطبيق النظام الجديد لتسجيل المرضى
الدكتور خالد مجاهد - متحدث الصحة
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داليا الحسين
 
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المرحلة الثانية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ستستمر على مدى 3 أعوام، لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى كان هدفها القضاء على كل قوائم الانتظار المتراكمة عبر سنوات طويلة.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى حققت نسبة نجاح تجاوزت الـ300% من خلال خضوع ما يزيد على 50 ألف مريض لعمليات جراحية خلال 4 أشهر فقط بدلًا من 17 ألف حالة في 6 أشهر طبقًا للمستهدف.

وأشار إلى أن هناك نظامًا مميكنًا إلكترونيًّا موحدًا يسمح للمرضى بالتسجيل بدلًا من الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني، تيسيرًا على المرضى ولسرعة الإجراءات من خلال توجيه المريض مباشرة إلى المستشفى الذي سيجري به العملية الجراحية بعد تسجيل اسمه في قاعدة البيانات الموحدة في غرفة قوائم الانتظار.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن التشغيل التجريبي للنظام المميكن سيكون في أول ديسمبر المقبل، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول يناير المقبل مع بدء المرحلة الثانية للقضاء على قوائم الانتظار.
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